Publicado 24/08/2021 17:48

Curitiba - Uma câmera de segurança capturou o momento em que um homem pula dentro de um carro desgovernado que descia a rua. De acordo com o G1, o caso aconteceu em Castro, nos Campos Gerais do Paraná. O homem conseguiu parar o veículo antes das casas serem atingidas.



O caso aconteceu no último domingo (22) e, segundo testemunhas, o homem estava em uma mercearia quando ouvindo alguém gritando que o carro estava descendo.

Nesse momento, o homem corre em direção ao carro e entra pela janela do veículo para puxar o freio de mão. Ninguém ficou ferido.



Assista ao vídeo: