Publicado 06/04/2021 15:24 | Atualizado 06/04/2021 15:26

Familiares de Tom Veiga, intérprete do Louro José, do "Mais Você", querem exumar o corpo do ator pois suspeitam de que ele teria sido envenenado.

Tom Veiga foi encontrado morto no dia 1º de novembro do ano passado. Na ocasião, um laudo preliminar do IML indicou que a causa da morte teria sido um aneurisma seguido de um acidente vascular cerebral.

Segundo o colunista Leo Dias, do Metrópoles, fontes próximas a parentes de Tom dizem que a ex-mulher do ator, Cybelle Hermínio da Costa Veiga, teria conseguido que o artista fizesse um testamento incluindo ela, com direito a uma pensão de R$ 18 mil. Tom teria tentado retirar o nome de Cybelle do inventário, mas morreu 20 dias depois.