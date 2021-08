Empresária Andrea Ramos Costa, de 31 anos, foi encontrada morta na última segunda-feira - Reprodução/Facebook

Empresária Andrea Ramos Costa, de 31 anos, foi encontrada morta na última segunda-feiraReprodução/Facebook

Publicado 26/08/2021 11:49 | Atualizado 26/08/2021 11:56

Um homem foi preso em flagrante por suspeita de matar a esposa depois de procurar a polícia, simulando que a mulher havia desaparecido. A empresária Andrea Ramos Costa, de 31 anos, foi encontrada morta na porta de uma serraria, na MT-206, no Distrito de Guariba, em Colniza (MT), na última segunda-feira, 23. As informações são do portal G1.

fotogaleria

Publicidade

O marido, Diego Fernandes de Almeida, de 29 anos, informou à Polícia Militar que a companheira havia sumido, mas o seu nervosismo levantou suspeitas dos policiais. A corporação encontrou, na residência do casal, o celular da vítima no guarda-roupas e roupas sujas de sangue. A caminhonete da empresária também tinha vestígios de sangue.

Em imagens analisadas pela polícia, Diego aparece deixando a casa com um colchão na carroceria da caminhonete. Ele também carregou areia para esconder as manchas de sangue na casa e no veículo.

Publicidade

O corpo da empresária foi encontrado horas depois no portão de uma serraria na MT-206. Ela tinha ferimentos e um corte na cabeça. O caso está sendo investigado como feminicídio.