Traficante Thiago Eliseu Rianeli Paiva, o Thiaguinho, estava dentro de motel, em Vila Isabel, quando foi preso pelos policiais militares - Divulgação

Publicado 25/08/2021 15:50 | Atualizado 25/08/2021 15:56

Rio - Policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Andaraí prenderam, nesta quarta-feira, dentro de um motel, em Vila Isabel, o gerente do tráfico em comunidade da Mangueira, na Zona Norte. Thiago Eliseu Rianele Paiva, o Thiaguinho ou TH, seria o responsável pela venda de drogas na Vila da Miséria e também é apontado como um dos maiores assaltantes de lojas de varejo na região.

De acordo com o Núcleo de Inteligência da PM, a localização do traficante foi obtida através de denúncias. Informações davam conta de que ele estaria em hotel na Rua Maxwell, 460, em Vila Isabel. Ao chegarem no local, os policiais confirmaram a identidade do traficante.

Ao todo, Thiago tem 11 passagens por crimes como associação para o tráfico, roubo a posse ou porte ilegal de armas de uso restrito. A prisão foi registrada na 22ª DP (Penha), de onde ele aguarda para ser encaminhado à unidade prisional.

Segundo a PM, o criminoso não reagiu a prisão e, por isso, não houve qualquer "efeito colateral, não havendo a vitimização de civis inocentes ou agentes do Estado". O traficante possuía cartaz produzido pelo Portal dos Procurados que pedia informações sobre seu paradeiro.