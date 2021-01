Rafael dos Santos Vieira, vulgo "Rafinha", costumava se exibir com a arma em sua rede social Reprodução

Por O Dia

Publicado 06/01/2021 19:10

Rio - Policiais da Delegacia de Combate às Drogas (DCOD) prenderam em flagrante, nesta quarta-feira, Rafael dos Santos Vieira, vulgo "Rafinha". Ele é apontado como gerente do tráfico de drogas do bairro Coelho Neto, Zona Norte do Rio. Durante a ação, os agentes apreenderam uma pistola com numeração raspada.

Segundo a Polícia Civil, agentes localizaram o criminoso, que costumava se exibir com a arma em sua rede social. Ele é responsável pela implementação dos pontos de venda de drogas em Coelho Neto e integra a facção criminosa que controla o tráfico na localidade. Rafinha foi autuado pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e associação ao tráfico de drogas.