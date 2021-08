Ciclovia Tim Maia - Gilvan de Souza / Agência O Dia

Ciclovia Tim Maia Gilvan de Souza / Agência O Dia

Publicado 25/08/2021 15:16 | Atualizado 25/08/2021 15:50

Rio - A Prefeitura do Rio, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, irá investir R$ 4,1 milhões na troca das barras de proteção da ciclovia Tim Maia, no trecho entre os bairros da Barra da Tijuca e São Conrado, na zonas Oeste e Sul da cidade. O anúncio foi publicado no Diário Oficial desta quarta-feira.

De acordo com a Secretaria de Infraestrutura, a vencedora da licitação para a execução do serviço foi a empresa Zala Engenharia. A obra deve começar nos próximos dias e tem previsão de durar 120 dias.

Publicidade

Ainda segundo a pasta, as barras de ferro não serão mais utilizadas, devido aos constantes roubos na região. Na substituição, será utilizado um material feito de resina para dar proteção à ciclovia.

O trecho da ciclovia que está sem proteção está interditado desde 7 de maio. Sem fiscalização, é utilizado frequentemente por ciclistas e pedestres.