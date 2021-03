SOS Bikes Divulgação

03/03/2021

De acordo com dados do Programa Niterói de Bicicleta, a cidade registrou aumento de até 300% no fluxo de ciclistas nas principais vias nos últimos anos. Nesta segunda-feira, a manutenção gratuita de bikes em diversos pontos da cidade, do Centro até Charitas, passando por toda orla, já é uma realidade. Equipes de mecânicos especializados, identificados com uniformes do projeto SOS Bikes, estão transitando pelas ciclovias para ajudar com pequenos consertos. O projeto conta com um ponto de apoio fixo, de segunda a sábado, no Fika Bike Café, Rua Marquês de Paraná.



Para acessar o serviço móvel, basta solicitar a ajuda pela plataforma da Santuu Seguradora sempre que estiver dentro das zonas abrangidas, explica o CEO da empresa, Rodrigo Del Claro. "O objetivo das duas iniciativas é levar para os ciclistas das cidades contempladas serviços básicos de reparos das bikes, como conserto de furos, troca de câmeras de ar, ajustes em bancos, guidões e correntes e calibragem de pneus sem custo para os ciclistas, exceto o material utilizado", explica.



Segundo Del Claro, neste primeiro mês, o SOS Bike funcionará diariamente, mas a partir de abril. O programa funcionará na cidade às terças, quintas e sábados. No mesmo mês o projeto começa a atuar também na cidade do Rio de Janeiro, inicialmente no percurso do Aterro do Flamengo até Copacabana.



Atualmente Niterói conta com uma extensão cicloviária de 45 quilômetros. E em breve, começa a ganhar mais 23 quilômetros de ciclovia na Região Oceânica. A primeira etapa das intervenções consistem na criação de percurso para bicicletas, passando pelos bairros de Piratininga, Santo Antônio, Jacaré, Maravista e Engenho do Mato. Este novo eixo se conectará com a ciclovia Translagunar, prevista por outra frente de obras, como a do Parque Orla de Piratininga (POP). A Translagunar será composta de diversos trechos de infraestrutura cicloviária, que sairá de Itaipu e Itacoatiara se ligando ao Túnel Charitas-Cafubá através do entorno das lagoas de Piratininga e Itaipu. No total, a Região Oceânica de Niterói receberá 60 quilômetros de ciclovias como parte do projeto PRO Sustentável financiado pela CAF, o Banco de Desenvolvimento da América Latina.