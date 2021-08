João Vitor Santiago tinha 17 anos - Reprodução

Publicado 25/08/2021 15:16 | Atualizado 25/08/2021 15:21

Rio - O jovem baleado durante uma ação que matou adolescente, de 17 anos, no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na última sexta-feira, disse que tem certeza que PMs atiraram contra eles. De acordo com o rapaz, ele e o amigo João Vitor voltavam de moto de uma pescaria, quando ouviram pedidos de parada dos policiais e, logo em seguida os disparos. A versão contraria o que disse a Polícia Militar.

"Nós estávamos de moto e devagar. E aí, duas pessoas camufladas falaram: 'para, para, para!'. Antes mesmo que pudéssemos parar, eu escutei vários e vários disparos e todos esses disparos acertaram na gente", contou

"Eu tenho certeza que foi policiais, sim, porque não havia tiroteio, não tinha helicóptero, não tinha blindado. Não tinha uma operação. Esses policiais que eu vi, que me abordaram, não mostraram em nenhum momento que eles estavam preocupados com isso, porque se fossem tiros partidos da localidade o mínimo que acontecesse eles iam tentar se esconder", apontou o jovem. O relato foi exibido na edição desta quarta-feira, do Jornal Hoje, da TV Globo.

Segundo a PM, os disparos que atingiram o jovem teriam partido de traficantes. Os criminosos teriam atacado a viatura que fazia patrulhamento no bairro do Itaoca. Eles teriam disparado contra um blindado da PM e atingido o jovem e o adolescente. A PM havia montado cerco no entorno do Complexo do Salgueiro após denúncias de movimentação intensa de traficantes.

As armas dos policiais militares envolvidos na ação foram recolhidas e devem passar por perícia da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI).

O jovem baleado estava internado no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê, em Niterói. Ele foi levado para o local pelos policiais com ferimentos de disparos no braço direito. João Vitor de Oliveira Santiago, de 17 anos, também chegou a ser socorrido, mas já chegou sem vida ao hospital. Ele foi enterrado no último domingo, no cemitério de São Gonçalo.