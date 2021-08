Segundo as investigações, Glaidson, cujo histórico profissional era de garçom, movimentou em pouco tempo R$ 2 bilhões nas contas - Letycia Rocha (RC24h)

Segundo as investigações, Glaidson, cujo histórico profissional era de garçom, movimentou em pouco tempo R$ 2 bilhões nas contasLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 25/08/2021 15:25 | Atualizado 25/08/2021 16:46

Barras de ouro, carros de luxo e uma quantidade de dinheiro em espécie tão grande que nem malas deram conta: foi necessário um carro forte para transportar, à sede da Polícia Federal, na Praça Mauá, os cerca de R$ 20 milhões encontrados na casa de Glaidson Acácio Santos, dono da GAS Consultoria, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, preso na manhã desta quarta-feira (25) na operação ‘Kryptos’.



A empresa é suspeita de atuar em esquema de pirâmide no mercado de criptomoedas, movimentando “cifras bilionárias”, conforme a PF, e deixando investidores no prejuízo. Segundo as investigações, Glaidson, cujo histórico profissional era de garçom, movimentou em pouco tempo R$ 2 bilhões nas contas.



Ele foi preso em uma mansão no Itanhangá, na Zona Oeste do Rio. O volume de dinheiro vivo surpreendeu até os agentes que participam da ação: “Nem na Lava Jato”, disse um. Ainda de acordo com os agentes, a GAS também se apresentou como proprietária de R$ 6,9 milhões apreendidos em Búzios. Glaidson continua na sede da PF na tarde dessa quarta.

“Se pararmos para olhar dentro do quadro social brasileiro, R$ 20 milhões é uma quantia exacerbada. Mas não podemos afirmar que ela é oriunda de prática criminosa”, afirmou o advogado Thiago Minagé, que defende Glaidson. Ele é o mesmo advogado de Monique Medeiros, mãe de Henry do Borel e namorada de Dr. Jairinho.



“Não é nenhum crime ter um dinheiro em casa, a quantia sendo alta, ou baixa, desde que o dinheiro tenha origem lícita e seja de conhecimento dos órgãos competentes. Eu preciso que o cliente me passe as informações sobre o que foi apreendido. Ele diz que é lícito e me passará os documentos comprobatórios”, completou o advogado.



A operação da Polícia Federal em conjunto com o GAECO, do Ministério Público Federal, e com a Receita Federal, tem outros oito mandados de prisão, entre preventivas e temporárias. Cerca de 120 agentes estão nas ruas.



Segundo as investigações, a empresa GAS Consultoria é responsável por um esquema de pirâmide chamado ‘ponzi’, que prometia um “insustentável retorno financeiro sobre o valor investido”. Pessoas aportavam grandes quantidades de dinheiro no esquema, que prometia lucros de 10% ao mês sobre o valor investido.



A GAS Consultoria atua no mercado de criptomoedas. Nos últimos seis anos, as empresas envolvidas nas fraudes movimentaram cifras bilionárias e 50% da movimentação aconteceu no último ano, segundo a Polícia Federal.



Uma pessoa que se identifica como funcionário da empresa suspeita de pirâmide afirmou que os “trabalhos seguem normalmente”, por meio de áudios nas redes sociais.

