Prefeitura poderá fornecer merenda escolar, Kit Alimentação ou cartão social aos alunos da Rede Municipal de Ensino durante o período de pandemia - Ludmila Lopes (RC24h)

Prefeitura poderá fornecer merenda escolar, Kit Alimentação ou cartão social aos alunos da Rede Municipal de Ensino durante o período de pandemiaLudmila Lopes (RC24h)

Publicado 24/08/2021 16:12 | Atualizado 24/08/2021 16:42

O município de Cabo Frio, através de uma lei, vai passar a fornecer Kit alimentação aos alunos da Rede Municipal de Ensino durante o período de pandemia. O projeto de Lei 3.291/2021, da autoria do vereador Vanderson Bento (PTB), foi aprovada no dia 16 de julho, e o Prefeito José Bonifácio (PDT) sancionou o PL no último dia 16 de agosto.



A alimentação dos alunos poderá ser oferecida de três maneiras.



- Dentro da própria unidade escolar, que se dará no mesmo horário e da mesma forma como é fornecido durante o período letivo;

- Por meio de kit alimentação, que será entregue ao responsável legal dos alunos;

Publicidade

- Com a utilização de um cartão social, que permitirá a compra de alimentos em estabelecimentos previamente cadastrados pelo poder público.