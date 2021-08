Já o público com idade entre 18 e 19 anos será atendido na terça-feira (24) - Divulgação

Publicado 23/08/2021 17:44

A Prefeitura de Cabo Frio, na Região dos Lagos, dá continuidade ao calendário vacinal contra a Covid-19 nesta semana, com a imunização de jovens entre 18 e 21 anos.

Quem tem entre 20 e 21 anos receberá o imunizante na segunda-feira (23). Já o público com idade entre 18 e 19 anos será atendido na terça-feira (24).

Para isso, basta procurar qualquer uma das unidades de saúde que fazem a vacinação exclusiva contra a Covid-19, das 9h às 16h.

O cronograma mantém a cidade à frente do que foi pactuado no calendário unificado do Estado do Rio de Janeiro, e avança conforme o recebimento de doses enviadas pelo Governo Federal e repassadas pelo Estado.

Para se vacinar com a primeira dose, é necessário apresentar documento oficial com foto, CPF ou Cartão Nacional do SUS, e o comprovante de residência com endereço de Cabo Frio, no nome da própria pessoa, dos pais ou a próprio punho.