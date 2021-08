Foram localizados um revólver calibre ponto 38 e munições, um carregador de pistola 9mm, 1 kg de maconha e 30 buchas da mesma droga, três pinos de cocaína, quatro rádios transmissores e duas bases - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 20/08/2021 14:15

A Polícia Militar apreendeu grande quantidade de artefatos do tráfico de drogas no bairro Jacaré, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, nesta quinta-feira (19).

De acordo com a PM, uma equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) recebeu informações de que elementos estariam preparando drogas para a venda na Travessa do Mundo.

Os agentes foram até o local e, ao perceberem a chegada dos policiais, os criminosos conseguiram fugir para uma área de mata.

Após buscas, foram localizados um revólver calibre ponto 38 e munições, um carregador de pistola 9mm, 1 kg de maconha e 30 buchas da mesma droga, três pinos de cocaína, quatro rádios transmissores e duas bases.

Todo o material foi apreendido e encaminhado para a 126ª DP, onde a ocorrência foi registrada.