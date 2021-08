As provas terão duração de três horas e serão aplicadas para os concorrentes às vagas de Docente I no sábado a tarde. Para os candidatos a Docente II, a prova acontecerá no domingo de manhã - Divulgação

Publicado 18/08/2021 17:21

Neste sábado (21) e domingo (22) serão aplicadas as primeiras provas do Concurso Público 2020 para cargos efetivos na Prefeitura de Cabo Frio, na Região dos Lagos. Os candidatos que concorrem às vagas de docente I, docente II, Inspetor Escolar, Orientador Educacional e Supervisor Escolar serão os primeiros a fazer o exame, que neste ano, devido à pandemia, será realizado em várias datas. Os testes serão aplicados em 26 pontos distintos.No sábado, os portões serão abertos às 14h e fechados, impreterivelmente, às 15h. Já no domingo pela manhã, o acesso será permitido a partir das 8h e finalizado às 9h. À tarde, os candidatos designados para esse turno poderão entrar entre 14h e 15h.Informações como locais, horário de prova, cartão de confirmação e demais requisitos, podem ser consultadas no site do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM) e no campo de Concurso Público no site oficial da Prefeitura de Cabo Frio As provas terão duração de três horas e serão aplicadas para os concorrentes às vagas de Docente I (Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental) no sábado a tarde. Para os candidatos a Docente II (Artes, Ciências, Educação Física, Geografia, Inglês e Português), a prova acontecerá no domingo de manhã.Por fim, concorrentes aos cargos de Docente II (História e Matemática), Inspetor Escolar, Orientador Educacional e Supervisor Escolar farão as provas domingo no período da tarde.Obedecendo às medidas preventivas de combate ao coronavírus, todos os candidatos deverão cumprir o protocolo sanitário definido para a realização das provas, utilizando máscara facial, portando álcool em gel ou líquido antisséptico (70%), caneta esferográfica azul ou preta e não consumindo alimentos nos locais de prova, com exceção de candidatos que apresentem condições específicas de saúde que exijam alimentação intervalada (diabéticos, hipertensos, hipotensos, etc). Esses candidatos deverão apresentar laudo que comprove tal necessidade e deverão se alimentar em área específica definida pela coordenação do local.Ainda cumprindo as medidas de prevenção, as salas de provas serão organizadas observando o distanciamento entre os candidatos e os bebedouros não poderão ser utilizados. Como previsto em edital, o descumprimento do protocolo sanitário acarretará em eliminação do concurso público.Será dispensado o uso da máscara para o candidato com autismo, deficiência intelectual, deficiências sensoriais ou com quaisquer outras deficiências que as impeçam de fazer o uso adequado de máscara, sob o amparo da Lei nº 14.019, de 02 de julho de 2020.Nesses casos, o candidato deverá comunicar previamente aos organizadores, pelo e-mail [email protected] , e comparecer ao local de prova munido do laudo médico que ateste sua condição. Aos demais candidatos, somente será permitida a retirada da máscara para identificação junto ao fiscal, sendo imediatamente recolocada, e para beber água.Ao todo, 26 pontos foram definidos para as provas em Cabo Frio neste fim de semana. Na área central da cidade, as provas serão aplicadas nas escolas municipais Alfredo Castro, no Jardim Excelsior; Edilson Duarte, no Jardim Caiçara; Márcia Francesconi, em São Cristovão; Praia do Siqueira, no bairro de mesmo nome; Tânia Ávila e Rui Capdeville, no Guarani; no Rui Barbosa, no Centro e nas unidades estaduais CIEP Amélia Ferreira, no Célula Mater e Miguel Couto, no Centro.No Grande Jardim Esperança, as provas serão realizadas nas escolas Aspino Rocha, na Gamboa; Evaldo Salles, no Peró; Achilles Almeida Barreto, no Porto do Carro; Marília Playsant, Patrícia Azevedo, José Francisco da S. Júnior e CIEP Hermes Barcellos, no Jardim Esperança; Carlos Alberto, no Colinas do Peró; CIEP Wilson Mendes, no Jacaré e CIEP José de Dome, no Tangará.No distrito de Tamoios, os locais são as escolas Nilo Batista, em Campos Novos; Palmira Bessa, Marli Capp e Amélia Ferreira, em Unamar; CIEP Lyzia Bernardes, Maria Helena Bello e Luceléa Rodrigues, em Aquárius.