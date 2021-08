Contrato foi assinado às 14h desta quinta-feira (19),transferindo a titularidade do local para o SESC - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 19/08/2021 18:03

Cabo Frio, na Região dos Lagos, vai ganhar um Centro de Formação de Hotelaria do Estado do Rio de Janeiro com bandeira do Serviço Social do Comércio (SESC) no Caribe Park Hotel. Contrato foi assinado no início da tarde desta quinta-feira (19), transferindo a titularidade do local para o SESC.



A cidade foi escolhida para receber o Hotel Escola, que vai formar profissionais na área de hotelaria não só do município, mas de toda a Região dos Lagos, que ficará no Caribe Park Hotel, localizado na Avenida do Contorno, no bairro Algodoal, a poucos metros da Praia do Forte.



Além disso, a unidade hoteleira servirá de hospedagem para os comerciários filiados ao SESC de outras cidades e regiões, e também como área de lazer para os comerciários de Cabo Frio, que podem utilizar o local para os momentos de folga.



Nessa quinta, foi realizada uma intervenção institucional no Caribe Park Hotel, com a instalação da bandeira do SESC. Já no final do ano, o local passará por uma reforma, adequando aos padrões do Serviço.



A transferência de titularidade dos atuais proprietários para o SESC foi realizada realizada às 14h, no Cartório de 2º Ofício, em reunião fechada. As negociações aconteceram de forma sigilosa, para evitar contratempos.



Outra novidade é que o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) vai ocupar a área do Café do Trabalhador, na Avenida Wilson Mendes, na altura do bairro Jacaré, onde será criado um centro de formação na área gastronômica e de panificação, confirmando o avanço do “Sistema S” na Região dos Lagos.