Publicado 23/08/2021 17:29 | Atualizado 23/08/2021 17:46

Pela segunda semana consecutiva, o Fantástico, um dos maiores programas de jornalismo da televisão brasileira, realizou nova matéria sobre o esquema de pirâmide em Cabo Frio, na Região dos Lagos, que ganhou o apelido de ‘Novo Egito’. A cidade voltou a ser destaque na programação da noite de domingo (22), por cerca de 4 minutos.



Mais uma vez, o principal alvo da reportagem, produzida por Felipe Freire, Leslie Leitão, Lívia Torres e Marco Antônio Martins, foi Glaidson Acácio dos Santos, dono da G.A.S Consultoria Bitcoin.



Confira a matéria na íntegra:



Fantástico tem acesso a mais denúncias da cidade que virou paraíso de promessas de riqueza

Cabo Frio, no litoral do Rio, ganhou até o apelido de “Novo Egito”, por causa das pirâmides financeiras. Mas pelo menos dez empresas de lá que oferecem investimentos são investigadas



O Fantástico teve acesso a novas denúncias da cidade que virou paraíso das promessas de riqueza com moedas virtuais e, agora, é alvo da polícia. Cabo Frio, no litoral do Rio de Janeiro, ganhou até o apelido de ‘Novo Egito’, por causa das pirâmides financeiras.



Agora, o alvo é Glaidson Acácio dos Santos, dono da G.A.S Consultoria Bitcoin, a empresa com o maior número de investidores na cidade. A empresa de Glaidson, que promete lucros de 10% ao mês nos investimentos em criptomoedas, está sendo investigada por lavagem de dinheiro.



Leia o posicionamento da G.A.S. na íntegra:



A G.A.S, de Glaidson Acácio, que atua no ramo de tecnologia e consultoria financeira, não compactua com ilegalidades e preza pela licitude de todas as suas operações, estando à disposição das autoridades para todos e qualquer esclarecimento.