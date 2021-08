De acordo com o Projeto de Lei 199/2021 aprovado na Câmara de Vereadores de Cabo Frio no dia 17 de junho, a seleção das famílias será feita pela base de dados do Cadastro Único - Divulgação

De acordo com o Projeto de Lei 199/2021 aprovado na Câmara de Vereadores de Cabo Frio no dia 17 de junho, a seleção das famílias será feita pela base de dados do Cadastro ÚnicoDivulgação

Comerciantes do bairro Manoel Corrêa, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, que tenham interesse em receber a Moeda Social Itajuru, podem se cadastrar até quinta-feira (26), no CIEP Professora Amélia Ferreira dos Santos Gabina. Para isso, basta comparecer no local das 8h às 12h portando documento de identificação com foto, CPF, título de eleitor, comprovante de residência e CNPJ.

Segundo a Secretaria de Assistência Social, um pré-cadastramento já havia sido realizado no bairro em maio e junho. A ação desta semana terá apoio da Secretaria de Governo e da Secretaria de Fazenda, através da Casa do Empreendedor.



A Moeda Social Itajuru será um programa de transferência de renda. O objetivo é diminuir a desigualdade social do município beneficiando famílias em situação de extrema pobreza e fomentando a economia local.



De acordo com o Projeto de Lei 199/2021 aprovado na Câmara de Vereadores de Cabo Frio no dia 17 de junho, a seleção das famílias será feita pela base de dados do Cadastro Único.



Segundo a Secretária de Assistência Social, Nilza Miquelotti, as equipes responsáveis pelo Cadastro Único e Centros de Referência e Assistência Social estão em processo de finalização da seleção das famílias que serão beneficiadas pelo programa.