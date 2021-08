O caso foi registrado na 126º DP, onde ele ficou preso - Sabrina Sá (RC24h)

Publicado 23/08/2021 18:48

Um elemento foi preso por tráfico de drogas na localidade da Rainha da Sucata, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, neste sábado (21).

De acordo com a ocorrência, uma equipe do GAT recebeu informação de que um homem de camisa cinza estaria vendendo drogas no “Beco da Colômbia” e procedeu até o local.

O suspeito tentou fugir quando a guarnição chegou ao local, mas foi alcançado. Com ele foram encontrados 3 pinos de cocaína e ao ser indagado, ele indicou o local onde estavam mais 134 pinos de cocaína e 17 tabletes de maconha.

