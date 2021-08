Ele foi encaminhado para a 126ª DP, onde permaneceu apreendido por crime análogo ao tráfico de drogas - Letycia Rocha (RC24h)

Ele foi encaminhado para a 126ª DP, onde permaneceu apreendido por crime análogo ao tráfico de drogasLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 23/08/2021 18:28 | Atualizado 23/08/2021 18:28

Um adolescente de 16 anos foi apreendido neste domingo (22) na comunidade da Estradinha, no bairro Porto do Carro, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

De acordo com a ocorrência, o menor foi capturado depois que a Polícia Militar recebeu informações sobre um suspeito enterrando drogas em um terreno na Rua Dimas Teixeira.



No local, o rapaz, que desempenha a função de ‘vapor do tráfico’, foi abordado com 304 pedras de crack e 142 buchas de maconha.



Ele foi encaminhado para a 126ª DP, onde permaneceu apreendido por crime análogo ao tráfico de drogas.