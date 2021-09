Mario Frias, secretário especial de Cultura do governo federal - Roberto Castro/ Mtur

Publicado 02/09/2021 16:27 | Atualizado 02/09/2021 16:39

Brasília - O secretário especial de Cultura, Mario Frias, atacou o governador João Doria (PSDB) nas redes sociais nesta quinta-feira, 2. O bolsonarista criticou as declarações de Doria sobre o financiamento da reforma do Museu Paulista da USP (Universidade de São Paulo), popularmente conhecido como Museu do Ipiranga, e ameaçou dificultar sua reabertura.

"O sujeito é uma farsa patética. Não vou discutir com alguém que mente patologicamente. Faz assim, tenta inaugurar a obra sem a minha permissão. Irei aplicar a punição prevista, reprovando as contas da reforma, forçando a devolução de todo investimento. Vai lá, tente inaugurar", disse o secretário, respondendo a um tweet feito por Doria em 31 de agosto.

O tweet anterior do governador de São Paulo dizia que a reabertura do museu estava programada para setembro de 2022, data que coincide com o bicentenário da Independência do Brasil. O que gerou a ira de Frias, porém, foi o comentário do tucano exaltando o investimento privado nas obras.

"Hoje começamos a contagem regressiva para a reabertura do Novo Museu do Ipiranga. O museu está sendo totalmente reformado com patrocínio do setor privado. Ele será reaberto na comemoração do bicentenário da Independência do Brasil, em setembro de 2022", diz o tweet.

"Estamos aqui, felizes, porque nessa contagem regressiva já alcançamos, neste momento, 70% da obra concluída. No ano que vem, aos 200 anos da Independência, veremos um novo museu, com o dobro da sua capacidade de exposição. Com restaurantes, cafés, livrarias, áreas para exposições especiais e até para eventos especiais".