Homem é suspeito de atear fogo em cachorro Reprodução

Publicado 02/09/2021 16:58

Belo Horizonte - Um homem de 29 anos foi preso nessa quarta-feira (1) suspeito de atear fogo em um cachorro, em Poços de Caldas (MG). O detido confessou a ação e disse que ter cometido o crime para se vingar da ex-companheira, dona do animal.



Denúncias no início do mês passado indicavam que o cachorro havia sido vítima de maus-tratos e, quando os policiais foram até a casa do suspeito, identificaram sinais de incêndio criminoso, informou o portal BHAZ. A perícia também se dirigiu ao local.

A proprietária do cachorro teria rompido o relacionamento com o homem há cerca de quatro meses e, como vingança, ele trancou o animal no banheiro, colocou alguns móveis velhos de madeira, jogou álcool e ateou fogo.

O cão conseguiu fugir, foi localizado pelo Corpo de Bombeiros e socorrido.