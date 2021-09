Homem foi agredido após marcar encontro com menina de 12 anos - Divulgação

Homem foi agredido após marcar encontro com menina de 12 anos Divulgação

Publicado 17/09/2021 22:14

Um homem foi agredido na cidade de Tiradentes, em São Paulo, após marcar um encontro com uma menina de 12 anos nessa quinta-feira, 16. Ele é investigado sob suspeita de aliciar, assediar, instigar ou constranger uma criança.

A Polícia Militar informou que o homem marcou um encontro com a vítima, que seria filha de seu ex-sócio, no entanto, ao chegar no local combinado, o suspeito foi surpreendido pela família da menina, por volta das 18h53, de acordo com o portal R7.

Segundo vídeo enviado ao jornal, o homem foi agredido com tapas, socos e pontapés. Depois disso, ele foi socorrido e levado ao Pronto-Socorro Tiradentes.



O caso foi encaminhado ao 49º Distrito Policial da cidade.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) disse que o homem foi flagrado pela mãe da menina durante uma conversa em uma rede social. "A mulher, se passando pela criança, marcou encontro com o investigado, por volta das 19h de ontem (16), quando foi detido por parentes dela até a chegada da PM. Todas as circunstâncias dos fatos são apuradas", escreveu a secretaria.