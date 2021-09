O narrador Luciano do Valle e seu neto Lucas do Valle - Reprodução

Publicado 23/09/2021 15:34 | Atualizado 23/09/2021 15:37

Um adolescente de 15 anos foi detido, nesta quarta-feira, 22, pela Polícia Civil por suspeita de atirar e matar o gerente comercial Lucas do Valle, de 29 anos , neto do jornalista e narrador esportivo Luciano do Valle, que morreu em 2014. A vítima foi baleada na cabeça durante um assalto na Zona Sul de São Paulo, no último dia 15. Ele morreu após ficar dois dias internado em estado gravíssimo no Hospital São Paulo.