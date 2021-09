Morreu Lucas do Valle, neto do histórico narrador Luciano do Valle - Foto: Reprodução

Publicado 18/09/2021 10:28 | Atualizado 18/09/2021 17:21

Rio - Na última sexta-feira (17), Lucas do Valle, neto do emblemático narrador Luciano do Valle, morreu, aos 29 anos, dois dias após ser baleado na cabeça em uma tentativa de assalto, na última quarta-feira (15). A informação foi confirmada pela mãe de Lucas, Alessandra do Valle, que publicou em suas redes sociais.

"Meu captain, obrigado por tantos ensinamentos! Que honra ser sua mãe! Deus está te recebendo de braços abertos! Você viveu intensamente cada segundo da sua vida! Vai em paz minha luz! Sua mãe te ama incondicionalmente! Vamos aplaudir nosso menino de ouro! Seu legado será de frutos lindos!", disse Alessandra do Valle, no Instagram.

Com a veia do histórico narrador Luciano do Valle, Lucas do Valle exercia a profissão do avô como hobby e se aventurava em esportes como futevôlei e futmesa, tendo compartilhado vídeos de narrações em suas redes sociais.

Lucas do Valle definia o avô como "o maior de todos os tempos", além de homenagear por diversas vezes o avô, Luciano do Valle, em suas redes sociais. Em uma dessas ocasiões, Lucas relembrou a narração do gol de Ronaldo pelo Corinthians em 2009, na final do Campeonato Paulista.

No fim dos anos 2000, Lucas do Valle chegou a trabalhar com Luciano do Valle, quando completou 18 anos. Pelo SBT, passou setes anos na área comercial da emissora antes de atuar em uma agência de artistas ao lado dos pais.

Além do hobby em narrações e o trabalho na agência, Lucas do Valle tinha um canal no YouTube, chamado por "Riplay Sports", com vídeos de entrevistas com diversas personalidades do mundo do futebol. Os últimos entrevistados recentes foram o ex-jogador Amaral e a comentarista Milene Domingues.

Nota da SSP (Secretaria de Segurança de São Paulo):

"O caso é investigado, por meio de inquérito policial, pelo 17º DP (Ipiranga). A equipe policial realiza diligências para identificar os autores do crime. Todo trabalho de polícia judiciária é realizado. A comunicação de óbito da vítima foi registrada na madrugada dente sábado (18). Mais detalhes sobre a investigação serão preservados para garantir autonomia ao trabalho policial".