Bangu fez boa campanha na primeira fase, mas caiu para o Joinville no primeiro mata-mata - Caio Almeida / Bangu AC

Publicado 18/09/2021 17:28

Rio - O Bangu de perto o sonho de avançar na Série D do Brasileirão. O tradicional clube carioca enfrentou o Joinville pela primeira rodada de mata-mata do torneio e repetiu o placar de 1 a 1 feito na última semana em Moça Bonita. Na disputa por pênaltis, os catarinenses avançaram às oitavas da competição.

Em jogo nervoso na Arena Joinville, a disputa física foi protagonista. Marcação pegada e muita velocidade destacaram um confronto extremamente equilibrado.

O Bangu saiu atrás do marcador. Em jogada pelo alto, Thiago Juan cabeceou sozinho nas gostas da zaga da equipe carioca e não deu chances para o goleiro Paulo Henrique. Três minutos depois, Rochinha fez jogada pela direita e contou com a colaboração do zagueiro Fernando, do Joinville, que anotou contra. O empate persistiu até o final e, como a primeira partida também terminou empatada em 1 a 1, a decisão foi para os pênaltis.

Na disputa da marca da cal, apareceu a qualidade dos goleiros e o nervosismo de uma decisão. As quatro primeiras cobranças foram desperdiçadas. Depois começaram as trocas de belas cobranças e o Bangu teve a chance de fechar o jogo nas alternadas, mas Rafael Pascoal salvou o time da casa. Com o gol marcado por Uelber, Luís Araújo, do Bangu, tinha a obrigação de balançar as redes. Pascoal apareceu mais uma vez e fez a defesa que garantiu os catarinenses nas oitavas de final da Série D do Brasileirão.