Vampeta afirma que Gabigol é convocado por Tite apenas pela 'opinião pública'Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 18/09/2021 15:02

De acordo com o ex-Corinthians e Seleção Brasileira Vampeta, o técnico do Brasil, Tite, convoca o atacante do Flamengo Gabigol apenas por "pressão popular", mas, na realidade, o comandante não mantém carinho pelo centroavante. Vampeta afirmou, no programa "Canelada FC", nesta sexta-feira, que Tite não teria gostado da atitude de Gabi quando selecionado.



- Eu tenho absoluta certeza porque sou do meio da bola, sei dos bastidores. O Gabigol só é convocado pelo Tite por causa da opinião pública. Pelo Tite, o Gabriel ficava bem longe da Seleção Brasileira - disparou Vampeta, na rádio Jovem Pan. E seguiu:



- A informação é certeira: O Tite falou que ele é pior jogador com quem já trabalhou como pessoa. O Tite falou isso para a minha fonte - encerrou ele. Gabigol ganhou mais espaço na última convocação já que Gabriel Jesus, do Manchester City, e Roberto Firmino, do Liverpool, foram barrados por atuarem na Inglaterra.



Na ocasião, o jornalista Mauro Cezar Pereira chegou a criticar Tite pela maneira em que ele utiliza o artilheiro do Flamengo na Seleção. Nos últimos dois jogos em que o Brasil esteve em campo pela Eliminatórias da Copa do Mundo 2022, Gabigol não marcou nenhum gol e chegou a chamar a atenção dos torcedores pela seca de bolas na rede. Gabi foi reserva durante a Copa América.