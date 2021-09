Geisa Oliveira foi tetracampeã nacional com a seleção de basquete e estava grávida do primeiro filho - Foto: Divulgação

Publicado 18/09/2021 12:37

A ex-jogadora Geisa Oliveira, tetracampeã nacional de basquete, morreu nesta sexta-feira, aos 42 anos, vítima de uma parada cardiorrespiratória. A ex-pivô também somava passagens pela Seleção Brasileira e nos últimos anos trabalhou como representante da Liga de Basquete Feminino.

Geisa estava grávida de três meses do primeiro filho. A ex-jogadora foi velada em Campinas, onde morava com o marido. Nas redes sociais, as jogadoras Damiris, Clarissa e Érica homenagearam Geisa.



Geisa Oliveira foi campeã brasileira de basquete por Americana, Vasco e Ourinhos. Além da Seleção Brasileira, a pivô de 1,89m também atuou em equipes europeias da Espanha, Hungria e Itália.