Negueba pede intensidade em clube sul-coreanoFoto: Divulgação/Incheon United

Publicado 18/09/2021 11:34

Revelado nas categorias de base do Flamengo, o meia-atacante Negueba pediu intensidade do Incheon United na sequência do futebol sul-coreano. Feliz com a evolução que teve nas últimas partidas, o jogador afirmou estar motivado para a prosseguimento deste ano.



- Estamos nos dedicando muito para crescermos nesta reta final de temporada e para terminarmos o ano bem, com vitórias e grandes apresentações. O elenco está muito motivado para esses próximos meses - disse Negueba.

Segundo Negueba, que no Brasil passou ainda por Coritiba e São Paulo, seu objetivo é fazer uma boa sequência com o clube.

- Estou vivendo um ótimo momento em minha carreira e espero mantê-lo nestes próximos meses. Estou muito feliz com tudo que tem acontecido comigo - completou.