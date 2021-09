Voltaço irá encerrar a primeira fase contra a Tombense, no Raulino de Oliveira - Divulgação/Floresta-CE

Publicado 18/09/2021 17:02

Ceará - O Volta Redonda foi á campo neste sábado pela Série C do Brasileirão e não conseguiu bater o Floresta-CE fora de casa. Pela 17ª rodada do Grupo A da competição, o Esquadrão de Aço ficou no 1 a 1 e o resultado complicou as chances de classificação do Voltaço para a próxima fase do torneio.

A equipe carioca entrou em campo na Cidade do Vozão ocupando a quinta colocação do Grupo A, atrás do Botafogo-PB, primeira equipe dentro da zona de classificação para o mata-mata da Série C.

Com uma partida complicada, o Volta Redonda saiu atrás do marcador ainda no primeiro tempo, quando Fábio Alves abriu o placar para o Floresta. Na segunda etapa, com gol olímpico, Pedrinho deixou tudo igual no placar.

O Volta Redonda agora torce contra os adversários do G4, já que dois pontos separam o time carioca do líder Manaus. Na última rodada da fase classificatória, o Voltaço encara a Tombense, em confronto direto que pode valer a classificação para a próxima fase da Série C.