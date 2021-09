Hulk e Camila Ângelo anunciam que vão ser papais - Reprodução de internet

Hulk e Camila Ângelo anunciam que vão ser papaisReprodução de internet

Publicado 18/09/2021 16:08

Belo Horizonte - Em alta no futebol brasileiro com a camisa do Atlético-MG e agora convocado para retornar à Seleção Brasileira, o atacante Hulk anunciou, na manhã deste sábado, que será pai pela quarta vez. Após ter três filhos com Iran Ângelo, sua ex-esposa e tia de Camila, atual companheira do atleta, Hulk comentou a expectativa pelo nascimento do bebê em seu perfil no Instagram.

"Hoje, com o coração cheio de gratidão a Deus, venho compartilhar com vocês que pela quarta vez estou sendo abençoado com mais um filho(a). Meu coração transborda de tanta felicidade e só consigo falar: "Obrigado, Deus". Nós já estamos ansiosos para te receber filho(a) te amamos incondicionalmente. Venha cheio de saúde meu bebê", publicou Hulk, em sua conta oficial no Instagram.

Jogadores do Atlético Mineiro, como o meia Nathan, e outras celebridades parabenizaram o casal pela novidade. Entre os comentários dos torcedores, muitos internautas destacaram o nascimento do "Hulkinho" ou da "Mulher Maravilha", brincando com o apelido de super-herói. Com sua ex-esposa, Hulk teve Ian, de 11 anos, Tiago, de 9 anos, e Alice, de 7 anos.