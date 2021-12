Secretário-executivo da Pasta, Rodrigo Cruz, enfatizou que técnicos estão trabalhando para restabelecer os dados desde a detecção do problema - Walterson Rosa/ MS

Publicado 10/12/2021 18:43 | Atualizado 10/12/2021 20:51

Brasília - O secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Moreira da Cruz, disse nesta sexta-feira, 10, que o governo federal não pode dar muitos detalhes sobre o ataque aos sistemas da pasta para preservar as investigações. Ele também afirmou que o Brasil enviará um comunicado a países para avisar sobre o problema nos dados de vacinação e para que aceitem o cartão físico como comprovante para entrada. O site do ministério, o aplicativo e a página do ConecteSUS foram invadidos por hackers na madrugada desta sexta-feira . Além do portal oficial, as plataformas do ConecteSUS, Painel Coronavírus e DataSUS também foram afetadas.





Mais cedo, o governo federal decidiu adiar a exigência do comprovante de vacina de viajantes que chegarem ao Brasil por via aérea. Foi postergada, por sete dias, a portaria que regulamenta a entrada de viajantes vindos do exterior para o Brasil. A medida foi tomada para não prejudicar as pessoas que estão sem o cartão de vacinação impresso e precisam retornar ao país. Uma nova portaria deverá ser publicada em edição extra do Diário Oficial da União. "O que a gente fez foi falar com o Ministério das Relações Exteriores para comunicar a todos os países que receberão voos do Brasil para comunicar o ocorrido. Estamos enviando o comunicado que sugere que o cartão físico também seja aceito e lembrando que o comprovante podia ter sido salvo, as pessoas que baixaram o PDF, que continua valendo", afirma.

O secretário-executivo da pasta enfatizou que técnicos estão trabalhando para restabelecer os dados desde a detecção do problema. O único sistema que ainda está fora do ar é o de registro de vacinação. “Entendemos que é prudente tomar essa iniciativa enquanto os serviços de informação são restabelecidos. O caso já está sendo analisado pela Polícia Federal e pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI)”, informou o secretário.





"É um prejuízo muito grande. São pessoas criminosas, nós esperamos encontrá-las e punir exemplarmente. Mas esses dados não serão perdidos, o Ministério da Saúde tem todos os dados, é só uma questão de resgatar esses dados e colocá-los à disposição da sociedade", disse Queiroga, em um evento em Belo Horizonte para visitar hospitais.



Investigação



O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ainda afirmou nesta sexta-feira, que os dados da população no ConecteSUS não serão perdidos. De acordo com o ministro da Saúde, existe um backup das informações, uma espécie de cópia, inseridas na plataforma. "É um prejuízo muito grande. São pessoas criminosas, nós esperamos encontrá-las e punir exemplarmente. Mas esses dados não serão perdidos, o Ministério da Saúde tem todos os dados, é só uma questão de resgatar esses dados e colocá-los à disposição da sociedade", disse Queiroga, em um evento em Belo Horizonte para visitar hospitais. A Polícia Federal identificou na manhã desta sexta-feira, 10, um ataque cibernético aos sistemas do Ministério da Saúde e de modificação do conteúdo exibido em seu site (defacement). O ataque comprometeu temporariamente alguns sistemas como o e-SUS Notifica, Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização (SI-PNI), ConecteSUS e funcionalidades como a emissão do Certificado Nacional de Vacinação Covid-19 e da Carteira Nacional de Vacinação Digital.

O Gabinete de Segurança Institucional (GSI) e a Polícia Federal já foram acionados pela pasta para apoiarem nas investigações. O Departamento de Informática do SUS (Datasus) está atuando com a máxima agilidade para o restabelecimento das plataformas. De acordo com a PF, os bancos de dados de sistemas do Ministério da Saúde não foram criptografados.