Pedras se soltam e atingem três lanchas em Capitólio, Minas GeraisHandout / Minas Gerais Fire Department / AFP

Publicado 09/01/2022 21:14 | Atualizado 09/01/2022 21:17

Minas Gerais - A Polícia Civil divulgou, na noite deste domingo, a identidade de mais cinco pessoas mortas no desabamento do cânion em Capitólio, Minas Gerais. Todas as vítimas eram de Minas Gerais ou de São Paulo. No total, dez pessoas morreram após a queda da rocha em quatro lanchas de turismo em Lago de Furnas

Confira a lista:

Camila Silva Machado, 18 anos, de Paulínia (SP);

Mykon Douglas de Osti, 24 anos, de Campinas;

Sebastião Teixeira da Silva, 64 anos, natural de Anhumas (SP);

Marlene Augusta Teixeira da Silva, 57 anos, de Itaú de Minas (MG).

Até às 21h, o Instituto Médico Legal (IML) liberou os corpos de Júlio, Camila e Mykon. O casal Sebastião e Marlene ainda está no IML de Passos esperando para ser liberado para familiares. A Polícia Civil espera que mais três pessoas sejam identificadas até o fim deste domingo.



Neste domingo, em coletiva de imprensa, a Polícia Civil afirmou que objetos pessoais, como anéis, e tatuagens estão servindo para o reconhecimento das dez vítimas . O delegado Marcos Pimenta explicou que as identidades das vítimas só vão ser confirmadas depois de um exame genético.

"Conseguimos fazer um reconhecimento precário com familiares a partir de fragmentos corpóreos [das vítimas]. Tatuagens, anéis, etc., ajudam nesse reconhecimento. Mas como nós vamos ter certeza [da identidade]? Pegando material genético, comparando com filhos, ascendentes, descendentes, para ter uma confirmação oficial", explicou o delegado.

No sábado, sete corpos foram encontrados pelos militares e, neste domingo, os últimos três foram resgatados. Um homem, que estava submerso, um adolescente de 14 anos e o pai dele foram as últimas vítimas encontradas.