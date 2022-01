Leticia Silva Budal, de 19 anos, estudava Engenharia de Produção e Sistemas e estava na segunda fase do curso - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 17/01/2022 14:19 | Atualizado 17/01/2022 14:28

Joinville - Após dez horas de operação, o Grupo de Resgate em Montanha (GRM) resgatou na manhã de domingo o corpo da universitária Leticia Silva Budal, de 19 anos. Ela morreu ao cair de uma cachoeira durante uma trilha, em Joinville, no Norte catarinense. Acompanhada da família, ela sofreu uma queda de aproximadamente 50 metros, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

Acionado para integrar as equipes de buscas, devido à complexidade do resgate, o GRM teve o apoio aéreo do helicóptero Águia, que identificou o possível local que a vítima estaria. Com a localização, uma equipe terrestre foi deslocada e encontrou o corpo de Letícia próximo na base da cachoeira do Rio Da Prata.



A extração da vítima foi de alto risco e exigiu emprego de técnicas verticais, pois a vítima estava sobre uma pedra abaixo da queda d'água. Após remoção, ela foi colocada em uma maca especial para a extração. O sepultamento está previsto para ocorrer às 16h desta segunda-feira (17), no Cemitério Parque Jardim das Flores em Joinville.