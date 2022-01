Twitter desabilita perfis suspeitos e bolsonaristas reclamam - AFP

Publicado 17/01/2022 17:38

O Twitter informou nesta segunda-feira, 17, que adotou no país o mecanismo de denúncia de informações potencialmente enganosas, as chamadas Fake News. Além do Brasil, Espanha e as Filipinas também ganham a ferramenta. Anteriormente, a denúncia só poderia ser feita nos Estados Unidos, Coreia do Sul e Austrália, desde agosto do ano passado.

"Selecionamos esses países porque queremos colher aprendizados de uma pequena, porém geograficamente diversificada, gama de regiões - incluindo aquelas em que o inglês não é o primeiro idioma - antes de tornar a ferramenta disponível globalmente", informa o Twitter.

Além disso, o fato de 2022 ser ano de eleições no Brasil e nas Filipinas, assim como de meio de mandato nos Estados Unidos, contribuirá para a avaliação de como esta ferramenta de denúncias seria usada em períodos de grandes eventos cívicos.

"A grande maioria dos conteúdos em que tomamos medidas de acordo com nossas políticas de informações enganosas sobre a Covid-19, de integridade cívica e de mídia sintética e manipulada é detectada proativamente por nós. Mais de 50% do conteúdo que viola nossas regras é identificado por sistemas automatizados, e a maior parcela do restante é identificada a partir do monitoramento contínuo de nossas equipes internas ou do nosso trabalho com parceiros externos de confiança", informa a empresa.

A empresa quer entender se e como as opções de denúncia pelas pessoas podem trazer melhorias, em termos de agilidade e abrangência, aos esforços para detectar informações potencialmente danosas. Desde o lançamento deste teste, o Twitter recebeu 3,73 milhões de denúncias referentes a 1,95 milhão de diferentes tweets publicados por 64 mil contas distintas.

As denúncias serão usadas de duas maneiras: para revisar um subconjunto de tweets identificados pelas pessoas por potenciais violações e para identificar narrativas e tendências relacionadas a desinformação que estão surgindo no mundo, mantendo informados e atualizados para a detecção proativa e no aprendizado de máquina, assim como nos ajudando na criação de moments a respeito dessas narrativas.

"Enquanto damos continuidade à expansão do experimento, e como tem acontecido até aqui no âmbito do teste, podemos não tomar medidas em relação a todas as denúncias recebidas, assim como não poderemos responder a cada uma delas", afirma o Twitter.