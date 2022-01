Pastor chama ex-juiz Sérgio Moro de 'covarde' - Reprodução

Publicado 18/01/2022 08:45

O pastor e bolsonarista Silas Malafaia participou, na última segunda-feira, 17, de uma transmissão ao vivo no canal ConservaTalk. Ao discutir temas como educação e política, o líder religioso criticou o ex-juiz Sergio Moro e o chamou de "Judas" e "covarde".



"Além de Judas, [Moro] é um covarde, porque esperou um momento difícil de [Jair] Bolsonaro para tentar sair em glória e se ferrou. Eu não falo com um cara que era ministro da Justiça e não deu um pitaco, uma palavra da covardia de governadores e prefeitos contra o povo pobre vendendo laranja, limão para viver. E esse caboclo ficou calado. Então, é um covarde que não merece a consideração do povo brasileiro", opinou o pastor.

No evento, estavam presentes os ex-ministros Malafaia como convidado na nesta segunda-feira. Ao lado dos ex-ministros da Educação, Abraham Weintraub; de Relações Exteriores, Ernesto Araújo; e do Meio Ambiente, Ricardo Salles.



Durante a live, Salles questionou se Weintraub - pré-candidado ao governo do estado de São Paulo - estaria "se preparando para pular para o barco de Moro".

O ex-ministro da Educação classificou Moro como oportunista e não conservador. "Papo de maluco, fico até ofendido", afirmou.