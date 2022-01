Presidente Jair Bolsonaro (PL) - AFP

Publicado 18/01/2022 10:12

Brasília - O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou aos apoiadores no Palácio da Alvorada, na última segunda-feira, 17, que sua segurança foi 'driblada' no último domingo para que o mandatário pudesse andar de moto sozinho por Brasília.

"Meu pessoal da segurança tava meio dormindo, relaxado. Peguei a moto e saí sozinho", explicou o presidente, que não havia avisado ao GSI (Gabinete de Segurança Institucional) que sairia do Palácio. Sua saída ocorreu as 15h45, com retorno as 18h.

"Eu saí, fui atrás do Itamaraty, parei um tempinho lá e depois fui embora. Se eu ficasse mais 10, 15, 20 minutos e fosse em direção do Setor Militar Urbano para outro lugar não iam me achar nunca. Agora eu paro, converso com o pessoal", afirmou o mandatário.

Bolsonaro também teceu críticas e reclamações sobre o seu dia a dia no comando do Executivo federal. "Falam tanto daqui [Palácio da Alvorada]. Aqui é um paraíso, mas é rotina, não tem graça. Saudade de um caldo de cana, um pastel".

O capitão do Exército aproveitou para falar sobre as críticas de seus gastos no cartão corporativo. Segundo o presidente, as emas que vivem no Palácio do Alvorada são custeadas pelo cartão. "Tem umas 50 emas aí", disse Bolsonaro.

"São 3 cartões corporativos. Por vezes se paga também custo de viagem, combustível de aeronave. Se eu virar R$ 1 milhão por mês, acham que eu peguei para comprar leite condensado para mim. O TCU faz o controle. Um dos cartões é privativo meu. Por que a imprensa não mostra o que eu gastei no meu cartão privativo? Porque eu não gastei nada. Dá pra comprar tubaína à vontade, leite condensado, comer churrasquinho de gato se quiser, sacar dinheiro. Não faço para dar exemplo", concluiu.