Wanderson Mota Protácio já tinha passagem por homicídio - Reprodução

Wanderson Mota Protácio já tinha passagem por homicídioReprodução

Publicado 18/01/2022 11:47

Goiás - O caseiro Wanderson Mota, de 21 anos, foi encontrado morto no presídio Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, unidade de segurança máxima do Estado, na manhã desta terça-feira. Comparado com Lázaro Barbosa, o homem se entregou a polícia no dia 4 de dezembro, depois de ser procurado por quase uma semana por matar a própria esposa, que estava grávida, a enteada bebê e um caseiro.

fotogaleria

Segundo a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária, o caso está sendo tratado como suicídio. Até o momento, as informações são de que Wanderson teria se enforcado com um lençol, mas a confirmação só será dada após a perícia.

A corporação informou, ainda, que ele estava sozinho na cela e foi encontrado morto por volta de 7h20, quando os agentes foram entregar o café da manhã e não tiveram resposta. Em seguida, o Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para retirar o corpo.

O caso

O caseiro foi procurado por uma força-tarefa durante quase uma semana, entre o final de novembro e o início de dezembro, quando matou a esposa que estava grávida de quatro meses, a enteada de 2 anos e 9 meses e um fazendeiro. As vítimas são Raniere Aranha Figueiró, de 19 anos, e a criança Geysa Aranha da Silva Rocha. Ambas foram mortas a facadas. O proprietário Roberto Clemente de Matos, de 73 anos, foi morto com um tiro na cabeça. Sua esposa, que não foi identificada, foi baleada no ombro e conseguiu escapar da tentativa de abuso sexual ao se fingir de morta.



De acordo com o Boletim de Ocorrência, o suspeito teria, ainda, tomado refrigerante com o fazendeiro antes de acertá-lo com um tiro na cabeça."A [mulher de Roberto Clemente] tentou correr e o Wanderson disse que a mataria, mesmo assim ela correu. Ele a derrubou, bateu em seu rosto e tentou estuprá-la. Não conseguindo, atirou também contra ela, acertando seu ombro. Caída no chão, se fingiu de morta. Então ele pegou a caminhonete da vítima e fugiu. A mulher conseguiu se deslocar até a propriedade vizinha para pedir ajuda", diz trecho do documento.



As informações são de que Wanderson teria discutido com sua esposa e, após matar mãe e filha, teria ido até a casa do patrão e roubado um revólver com seis munições. Na ocasião, ele atirou no fazendeiro e tentou violentar sua companheira. A produtora rural Simone de Jesus, que socorreu a mulher, contou que ela estava "muito machucada".

Além disso, o rapaz já tinha passagem na polícia por outros crimes. Somente em Corumbá, ele foi indiciado pelos crimes e feminicídio, aborto, furto qualificado, porte de arma, homicídio qualificado e latrocínio.