Atenta ao avanço dos casos de covid-19, a Anac autorizou a redução no quadro de comissários nos voos da Azul, Gol e Latam - Ana Volpe/Jornal do Senado

Atenta ao avanço dos casos de covid-19, a Anac autorizou a redução no quadro de comissários nos voos da Azul, Gol e LatamAna Volpe/Jornal do Senado

Publicado 18/01/2022 14:06

Rio - O aumento significativo de casos de funcionários diagnosticados com covid-19 motivou a decisão da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) de permitir que as companhias aéreas Azul, Gol e Latam a voarem com menos comissários de bordo. As três empresas são responsáveis por 98% dos voos domésticos no país.

Com o desenfreado surto impulsionado pela variante ômicron do coronavírus no Brasil, o quadro de funcionários das companhias foi impactado pelo afastamento obrigatório para o cumprimento da recuperação durante a quarentena. Na prática, os tripulantes têm sofrido com cancelamento de voos ou realocação, pois o número de assentos está limitado.

Um avião com capacidade para 186 passageiros pode ocupar 150 lugares, no máximo. A liberação para a Gol, publicada no Diário Oficial da União na segunda-feira, autorizando a empresa aérea a operar com três comissários nos aviões em vez de quatro. A Azul recebeu o mesmo aval no dia 12 de janeiro. No entanto, as duas empresas só pretendem usufruir o direito em caso de extrema necessidade. Confira abaixo as notas oficiais.

Nota oficial da Gol:



"A GOL Linhas Aéreas tem tomado medidas internas e externas, todas dentro das normas regulatórias, para garantir a operação de seus voos em meio ao registro de aumento de casos de Covid-19 e Influenza desde o início de janeiro. O resultado desse esforço está no fato de que, até o momento, nenhum voo da Companhia foi cancelado por este motivo.



Em relação à resolução da ANAC da última segunda-feira (17), adotaremos como medida preventiva, cujo objetivo principal é evitar cancelamentos e não afetar Clientes com voos programados nos próximos dias caso haja aumento de baixas médicas devido à Covid-19.



A GOL reforça que seguirá programando seus voos a serem realizados por aeronaves Boeing 737-800 e 737 MAX 8, com capacidade para 186 passageiros, para quatro comissários. A redução para três comissários será feita apenas em casos de extrema necessidade para os voos que tiverem no máximo 150 passageiros. Desta forma, nenhum Cliente será afetado. Até o momento, a GOL operou apenas um voo com três comissários em aeronave que viajou com 130 Clientes a bordo."



Confira a nota da Azul:



"Com o aumento no número de dispensas médicas de Tripulantes por Covid-19 e outros sintomas gripais, a medida da Agência Nacional de Aviação Civil ( Anac) se torna mais um instrumento de auxílio à regularidade das operações aéreas. No entanto, a Azul destaca que somente fará uso desta autorização em casos de extrema necessidade para garantir o cumprimento de suas operações, sem prejuízo à segurança de voo, que é o principal e inegociável valor da companhia."