Publicado 18/01/2022 17:45 | Atualizado 18/01/2022 18:07

São Paulo - O Projeto Comprova, uma coalizão de veículos brasileiros liderada pela Abraji - Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo e que trabalha colaborativamente para investigar desinformação compartilhada nas redes sociais, está lançando o projeto + Redações. A iniciativa, apoiada pela Embaixada e Consulados dos Estados Unidos, vai viabilizar a participação de jornalistas de seis veículos de comunicação por 11 meses no Comprova.

O projeto busca, de uma forma objetiva e apartidária, aumentar a capacidade das organizações participantes de avaliar e publicar informação verificada, além de expandir o alcance do projeto a diferentes partes do país. Os temas do projeto podem incluir assuntos como a pandemia, políticas públicas e informações relacionadas às eleições presidenciais de 2022.



As seis organizações foram selecionadas a partir de indicações das principais associações de empresas jornalísticas e validadas pelos atuais 33 membros do Comprova. Foram considerados nessa avaliação itens como alcance, qualidade da produção de conteúdo, capacidade de produção multiplataforma e influência regional em estados em que o Comprova não tinha ainda representantes.



Os seis veículos que participarão do + Redações representam cada uma das cinco regiões brasileiras e o Distrito Federal. Estão no projeto os seguintes veículos: O Dia (RJ), Metrópoles (DF), Plural (PR), Rádio CBN Cuiabá (MT), Portal Imirante (MA) e Portal Norte de Notícias (AM).



Os jornalistas dessas organizações receberão mais de 30 horas de treinamento e uma bolsa que possibilitará a sua dedicação ao projeto até o início de dezembro de 2022.



Esta não é a primeira iniciativa do Comprova apoiada pela Embaixada e Consulados dos Estados Unidos. Em 2020, um convênio semelhante permitiu que oito organizações jornalísticas que produzem conteúdos para comunidades específicas, com foco em raça, religião e territórios, pudessem receber apoio para participar do Comprova ajudando a debelar a desinformação sobre a pandemia. O projeto + Comunidades foi realizado de setembro de 2020 a fevereiro de 2021.



Para a presidente da Abraji, Natalia Mazotte, "o trabalho colaborativo de checagem que o Comprova realiza tem se mostrado fundamental pra reduzir o potencial de dano de conteúdos virais falsos, enganosos ou descontextualizados, e isso em ano eleitoral é ainda mais fundamental. O reforço dessas novas redações vai ampliar a capacidade dessa rede de produzir conteúdo de qualidade e contribuir para um ecossistema informacional mais saudável".



"O atual ambiente de informação molda importantes decisões diárias sobre uma ampla gama de temas. Com a proliferação de fontes de informação, os meios de comunicação podem se destacar por um compromisso transparente e compartilhado de publicar e promover reportagens precisas e baseadas em evidências. Estamos contentes pela oportunidade de trabalhar com o Comprova e possibilitar que mais leitores tenham acesso a informações verificadas e confiáveis", expressou o porta-voz da Embaixada dos EUA, Tobias Bradford.



Os veículos participantes do + Redações



O Dia - jornal fundado em 1951 no Rio de Janeiro, que produz conteúdo multiplataforma com noticiário sobre o estado do Rio, esportes, economia, entretenimento, celebridades, Brasil e mundo.



Jornal Plural Curitiba - veículo jornalístico independente e online que faz um jornalismo direcionado ao povo curitibano.



Metrópoles - veículo de comunicação ágil, com linguagem acessível e totalmente focado no digital. Sediado em Brasília, tem sucursais em SP, RJ e GO. O portal entrou no ar em setembro de 2015 e foi o veículo de comunicação brasileiro mais premiado em 2020.



CBN Cuiabá - emissora de jornalismo ligada à Central Brasileira de Notícias - rede de rádio brasileira pertencente ao Sistema Globo de Rádio.



Portal Norte de Notícias - portal amazonense que faz parte do Grupo Norte, que tem operações em TV, rádio, portal e em redes sociais com o objetivo de levar serviços jornalísticos sobre tudo o que é notícia na Região Norte do Brasil para o país e para o mundo.



Imirante.com - principal portal de notícias do Maranhão e integra o Grupo Mirante. Sediado em São Luís, há 22 anos tem por objetivo levar informação com credibilidade e rapidez aos internautas maranhenses.

