Publicado 19/01/2022 12:17

Brasília - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou sobre o cancelamento do registro do spray nasal Taffix contra a Covid-19, da empresa farmacêutica Belcher, nesta quarta-feira, 19. O spray israelense é fabricado pela empresa Nasuspharma.

A agência recebeu notificação sobre a aprovação para o registro no dia 30 de dezembro do ano passado. No pedido, a empresa alegou que o produto apresentou ser bloqueador de vírus dentro da cavidade nasal e ser altamente eficaz no bloqueio de vários vírus respiratórios, incluído o Sars-CoV-2.

"No entanto, não foram apresentados estudos clínicos que comprovem eficácia para esse fim, o que torna necessário o seu cancelamento imediato", disse a Anvisa.

O cancelamento da notificação foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) nesta quarta-feira, 19. Essa identificação ocorreu por meio do Programa de Auditoria de Dispositivos Médicos Isentos de Registro (Notificados - Risco Baixo), que é responsável por conferir o cumprimento dos critérios e requisitos técnicos de produtos para saúde regularizados de forma simplificada.

Por fim, a agência esclarece que as empresas responsáveis que desejarem regularizar sprays antivirais devem comprovar todas as indicações de uso propostas por meio de estudos clínicos.