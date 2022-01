O Brasil encerrou 2021 com 562 agrotóxicos liberados, maior número da série histórica iniciada em 2000 pelo Ministério da Agricultura - Divulgação

Publicado 19/01/2022 13:11 | Atualizado 19/01/2022 13:18

Brasília - O Diário Oficial da União (DOU) divulgou as últimas liberações de agrotóxicos do Brasil em 2021. Com 562 agrotóxicos liberados, o país chega ao maior número da série histórica iniciada em 2000 pelo Ministério da Agricultura. Ainda em dezembro, o total de aprovações já tinha superado o recorde de 2020.



O volume foi 14% superior ao de 2020, quando 493 pesticidas foram autorizados. Os registros vêm crescendo ano a ano no país desde 2016.

Dos 562 agrotóxicos liberados em 2021:

33 são inéditos (5,9%) — químicos ou biológicos

529 são genéricos (94,1%), ou seja, são "cópias" de matérias-primas inéditas

De todos os defensivos liberados ao longo do ano, 92 são biológicos (16,4%). Pela lei, a classificação de agrotóxicos engloba tanto esses produtos, utilizados na agricultura orgânica, quanto os químicos, aplicados na produção convencional.

Inéditos

Dos 33 produtos inéditos aprovados em 2021:

8 são princípios ativos químicos novos: são liberados apenas para as indústrias que, dali para a frente, podem usá-los na fabricação de novos agrotóxicos. São chamados pelo ministério de produtos técnicos;

12 são produtos finais químicos: estes são os que chegam às lojas para uso dos agricultores. São chamados pelo ministério de produtos formulados;

13 são biológicos: são produtos de baixo impacto, formulados, por exemplo, à base de organismos vivos, como bactérias, plantas e insetos. Muitos são usados na agricultura orgânica.

O Ministério ressaltou que a aprovação do produto formulado tem um processo diferente do produto técnico. "De forma alguma, a aprovação do produto técnico implica na autorização tácita para produção do formulado", afirmou.

Princípios ativos químicos novos

Halauxifen-metil

Função: herbicida usado para controle de plantas daninhas na cultura de soja como a buva (Conyza bonariensis) e o capim amargoso (Digitaria insularis);

Classificação toxicológica (Anvisa): Não classificado;

Potencial de periculosidade ambiental (Ibama): Produto perigoso;

EUA: Tem registro;

União Europeia: Tem registro.

Ciclaniliprole

Função: Inseticida usado para fabricar produtos que combatem lagartas nas lavouras de algodão, milho, soja;

Classificação toxicológica (Anvisa): Não classificado;

Potencial de periculosidade ambiental (Ibama): Produto muito perigoso;

EUA: Tem registro;

União Europeia: Não é aprovado.

Oxatiapiprolim

Função: Fungicida usado para fabricar pesticidas usados em culturas como batata, alho, cebola, tomate, alface;

Classificação toxicológica (Anvisa): Não classificado;

Potencial de periculosidade ambiental (Ibama): Produto perigoso;

EUA: Tem registro;

União Europeia: Tem registro.

Fenpropimorfe

Função: Fungicida usado nas culturas do algodão, banana, cevada, soja e trigo;

Classificação toxicológica (Anvisa): Produto pouco tóxico;

Potencial de periculosidade ambiental (Ibama): Produto muito perigoso;

EUA: Registro em revisão;

União Europeia: Não é aprovado.

Segundo o MAPA, já há produto formulado desse ativo registrado há muito tempo sem o produto técnico. Portanto, não é molécula nova no Brasil, mas é o primeiro produto técnico desse ativo.

Ametoctradina - (Ainda não há produto formulado com essa substância)

Função: Fungicida para controle da requeima da batata;

Classificação toxicológica (Anvisa): Não classificado;

Potencial de periculosidade ambiental (Ibama): Produto perigoso;

EUA: Tem registro;

União Europeia: Tem registro;

Isofetamida

Função: Fungincida usado para o controle de mofo-branco e mofo-cinzento;

Classificação toxicológica (Anvisa): Não classificado;

Potencial de periculosidade ambiental (Ibama): Produto muito perigoso;

EUA: Tem registro;

União Europeia: Tem registro.

Impirfluxam - (Ainda não há produto formulado com essa substância)

Função: Fungicida para controle da ferrugem asiática da soja, principal doença da cultura;

Classificação toxicológica (Anvisa): Não classificado;

Potencial de periculosidade ambiental (Ibama): Produto muito perigoso ao meio ambiente;

EUA: Registro pendente;

União Europeia: Registro pendente.

Mefentrifluconazol - (Ainda não há produto formulado com essa substância)