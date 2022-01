Aliados nas eleições de 2018, João Doria e Jair Bolsonaro se tornaram inimigos políticos - Reprodução Twitter

Publicado 19/01/2022 13:20

Brasília - Em conversa com apoiadores na frente do Palácio da Alvorada, na manhã desta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro (PL) direcionou sua mira de ataques para João Doria, governador de São Paulo e pré-candidato à presidência da República pelo PSDB. Irônico, Bolsonaro criticou o aumento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) anunciado pelo governo tucano, que teria deixado fora da lista um creme para assaduras.



"Ele aumentou o ICMS de tudo, menos do Hipoglós", disse Bolsonaro.

Acompanhado da deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) no 'cercadinho', Bolsonaro foi às gargalhadas com a fala provocativa da parlamentar: "Advogando em causa própria".

Em lados opostos na corrida presidencial, os dois políticos se tornaram inimigos públicos. E a equivocada estratégia do governo federal na campanha vacinal contra a covid-19 acirrou ainda mais os ânimos e gerou novos embates, como nas multas aplicadas ao presidentes em razão do não cumprimento dos decretos sanitários, como o uso de máscaras em local público, durante as 'motociatas'. Ao reclamar da punição, Bolsonaso se referiu a Doria como 'calcinha apertada'.

"Recebi uma multa sem máscara num cemitério de Guaratinguetá. Nove multas do ‘calcinha apertada’", disse.