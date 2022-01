Sambódromo do Anhembi - Divulgação/LIGA SP

Sambódromo do AnhembiDivulgação/LIGA SP

Publicado 19/01/2022 15:58

São Paulo - A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) definiu na manhã desta quarta-feira, 19, o protocolo sanitário para os desfiles de Carnaval 2022 no Sambódromo do Anhembi na capital paulista. Entre eles estão exigência do passaporte da vacina para o público, limite de ocupação máxima de 70% da capacidade de público em todos os setores.

O protocolo com as diretrizes da Coordenadoria de Vigilância em Saúde (Covisa) é fruto de duas reuniões realizadas entre a SMS juntamente com a São Paulo Turismo (SPTuris), Secretaria Municipal da Cultura (SMC) e a Secretaria Municipal de Segurança Urbana (SMSU).



Entre as diretrizes para a realização dos desfiles das escolas de samba no sambódromo estão: exigência do passaporte da vacina para o público, limite de ocupação máxima de 70% da capacidade de público em todos os setores, incluindo arquibancada, camarotes e pista, pré-cadastro de componentes do desfile com o Passaporte da Vacina, que será exigido também para os desfilantes, uso obrigatório de máscara para desfilantes e espectadores, redução do número de componentes por escola e controle de público na concentração e dispersão e recomendações para os ensaios técnicos e encontros nas quadras.



Para o secretário municipal da Saúde, Edson Aparecido, com o protocolo sanitário, as escolas de samba e organizadores de eventos conseguirão se preparar melhor para garantir a segurança de todos contra a Covid-19.



Os organizadores dos eventos permitidos durante o Carnaval assumirão a responsabilidade pelo cumprimento das obrigações e recomendações descritas no protocolo sanitário.