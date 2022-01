Lula (PT) - Reprodução/Redes Sociais

Lula (PT) Reprodução/Redes Sociais

Publicado 19/01/2022 17:38

O ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse, durante coletiva nesta quarta-feira, 19, que não tem nenhum problema em compor uma chapa com o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (sem partido) para ganhar as eleições deste ano.

"Não terei nenhum problema em fazer chapa com o Alckmin para ganhar as eleições e governar esse país. Só não posso dizer ainda porque falta definir para qual partido ele vai, ver se o partido vai fazer aliança com o PT." E completou dizendo: "Espero que o Alckmin esteja junto, sendo vice ou não, porque me parece que ele já se definiu como oposição não só a Bolsonaro como ao "dorismo" aqui em São Paulo".

Na ocasião, o presidente disse que nunca teve problemas na relação com ele nem com o senador José Serra (PSDB), quando governaram São Paulo. Mas afirmou que não pode confirmar aliança com Alckmin, uma vez que o ex-governador de São Paulo está ainda sem partido e ele ainda não confirmou a própria candidatura.



"Temos divergências, temos. Por isso pertencemos a partidos diferentes. Temos visões de mundo diferentes, temos. Mas isso não impede a possibilidade de que as divergências sejam colocadas em um canto e as convergências de outras para poder governar", afirmou Lula.