Helicóptero cai em praia e deixa pelo menos três pessoas feridas

Helicóptero cai em Florianópolis - Reprodução/Twitter

Publicado 19/01/2022 18:32 | Atualizado 19/01/2022 18:54

Florianópolis - Um helicóptero caiu na praia de Canasvieiras, em Florianópolis, no fim da tarde desta quarta-feira (19). A informação foi confirmada pela prefeitura da capital catarinense. Informações iniciais colhidas pela assessoria de comunicação da gestão apontam que três pessoas foram resgatadas com ferimentos. Todas elas estavam na aeronave.

Os três estão com quadro de saúde estável, com boa saturação, de acordo com a prefeitura, e foram encaminhados para o Hospital Celso Ramos.

Em nota, a gestão municipal afirma ainda que o piloto avisou à empresa Icaraí, responsável pelo táxi aéreo, que houve pane no motor. No momento, as peças do helicóptero estão sendo retiradas da praia pelos bombeiros. Enquanto isso, a área já foi devidamente isolada e a Guarda Municipal de Florianópolis (GMF) atua no local.

Vejo o vídeo: Helicóptero acaba de cair na praia de Canasvieiras. Forças de segurança no local. Ocorrência em andamento. pic.twitter.com/3xZsjAqjKx — GMF 153 (@GMF153) January 19, 2022