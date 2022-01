Ex-presidente Lula provocou Bolsonaro e disse que pode ensiná-lo a comer camarão corretamente - Miguel SCHINCARIOL/AFP

Ex-presidente Lula provocou Bolsonaro e disse que pode ensiná-lo a comer camarão corretamente Miguel SCHINCARIOL/AFP

Publicado 19/01/2022 19:18

São Paulo - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ainda não oficializou a candidatura para o pleito de 2022, mas não economizou na provocação para 'temperar' o clima de corrida eleitoral. Nesta quarta-feira, Lula tirou sarro do presidente Jair Bolsonaro (PL) ao comentar a internação às pressas durante as férias de fim ano. Bolsonaro teve uma suboclusão intestinal causada mastigação incorreta de um camarão.

"Esse país tem um presidente que gasta R$ 600 mil para trazer médico das Bahamas e dizer que ele não sabe comer camarão. Se o problema fosse não saber comer camarão, eu ensinava. Precisa tirar a casca e mastigar 16 vezes", disparou antes de encerrar a provocação.



"Camarão com casca machuca na entrada e na saída", disse.

O irônico comentário de Lula foi uma crítica aos gastos do governo federal para trazer médico particular do presidente, Antônio Macedo, das Bahamas. A logística de emergência foi a deixa para novas críticas a Bolsonaro.

"Fizesse uma consulta por telemedicina, que eles falam tanto pra nós que a telemedicina vai resolver, por que não resolveu das Bahamas aqui no Brasil? O Bolsonaro lá na telinha, e o médico dizendo ‘ô, cara, aprenda a comer camarão’. Precisava pagar R$ 600 mil reais em um avião enquanto crianças não têm testagem?", indagou o ex-chefe do Executivo.