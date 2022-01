Damares Alves e Jair Bolsonaro - Alan Santos/PR

Publicado 19/01/2022 21:56

Em entrevista nesta quarta-feira, 19, o presidente Jair Bolsonaro indicou a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, como possível candidata ao Senado por São Paulo.



O presidente afirmou que o convite para disputa eleitoral foi feito, mas que a ministra ainda não tomou uma decisão.

"Eu posso adiantar uma possível senadora para São Paulo. Se quiser, eu posso adiantar o nome dela. A ministra Damares. Possível candidata ao Senado. Não está batido o martelo. Até porque é dela palavra final, né? O convite foi feito", disse em entrevista à Jovem Pan.



Bolsonaro também disse que o ministro Tarcísio de Freitas, pré-candidato ao governo de São Paulo , estuda a possibilidade de ter Damares como companheira de chapa.

Com Tarcísio e Damares disputando as eleições por São Paulo, Bolsonaro espera ter palanque e apoio durante as eleições no principal colégio eleitoral do país.



Na última terça-feira (18), o presidente afirmou que 12 ministros deverão deixar seu governo para concorrer às eleições . "No final de março, devemos ter 12 ministros que vão concorrer a cargos eletivos pelo Brasil e já está praticamente acertado quem os substituirá", afirmou.