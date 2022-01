Brasil

Alas do MDB e do PSDB pressionam para união entre Doria e Simone Tebet

Com desempenho considerado fraco nas pesquisas de intenção de voto até agora - Tebet tem 1% e Doria tem 2%, de acordo com levantamento do Ipec -, os dois chegaram a conversar no mês passado, mas ainda não há uma definição sobre eventual aliança

Publicado 19/01/2022 20:05 | Atualizado há 15 horas