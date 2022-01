Ômicron já representa 97% dos casos no Brasil, diz estudo - Pixabay - Creative Commons

Ômicron já representa 97% dos casos no Brasil, diz estudo Pixabay - Creative Commons

Publicado 21/01/2022 11:37

Um estudo conjunto das redes Vírus e Corona-ômica BR apontou que a variante ômicron é a responsável por 97% dos testes positivos para covid-19 no Brasil. O relatório analisou a incidência da cepa em todas as 27 unidades federativas. Em cinco delas (Acre, Mato Grosso do Sul Rio Grande do Norte e Santa Catarina) a variante foi detectada em 100% dos casos.

A ômicron já tem um percentual superior a 90% das infecções em 13 estados, mostra o estudo. A pesquisa contou com um total de 208.480 amostras, distribuídas entre 01 de novembro de 2021 até 06 de janeiro de 2022, nos 27 estados brasileiros.

O informe também apontou a influência da Ômicron no aumento de casos da covid-19 no Brasil como um dos sinais de sua maior transmissibilidade em relação às outras cepas. Os casos da variante tiveram um aumento progressivo em novembro (3,4%), dezembro (67,5) e janeiro (97%). Nesses três meses, o Brasil viu o número de casos positivos para covid-19 subir.

O levantamento mostrou, ainda, que o número de infectados pela ômicron passa dos 90%, mas os dados oficiais do Ministério da Saúde contabilizavam 1.407 casos da nova cepa até esta quinta-feira, 20. Segundo a pasta, 1.080 casos estão em investigação.



Variantes em São Paulo



A Prefeitura de São Paulo informou nesta quinta-feira, 20, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), que foram identificados 272 novos casos da variante Ômicron na capital. Com isso, a cidade já soma 770 casos da nova cepa.

Das 276 amostras analisadas pelo Instituto Butantan, 272 (98,55%) foram positivas para a variante Ômicron e três (1,08%) para a Delta.