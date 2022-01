Randolfe Rodrigues e Lula - Reprodução

Publicado 21/01/2022 15:45

São Paulo - O senador Randolfe Rodrigues e o ex-presidente Lula se reuniram em São Paulo nesta sexta-feira, 21. O encontro foi registrado em publicação na redes sociais dos políticos. Segundo o senador, eles discutiram o futuro do Brasil e do Amapá. O parlamentar está visando a pré-candidatura ao governo do Amapá e o ex-presidente Lula é pré-candidato à presidência nas eleições deste ano.

"Hoje reuni com o ex-presidente @LulaOficial, em São Paulo. Foi uma conversa boa, que teve como objetivo discutir o futuro do Amapá e do Brasil", escreveu Randolfe.





Os tempos sombrios que estamos vivendo precisam ser superados. E, para isso, temos que unir forças em favor do povo brasileiro! Hoje reuni com o ex-presidente @LulaOficial , em São Paulo. Foi uma conversa boa, que teve como objetivo discutir o futuro do Amapá e do Brasil.Os tempos sombrios que estamos vivendo precisam ser superados. E, para isso, temos que unir forças em favor do povo brasileiro! pic.twitter.com/J5CSDJGjO0 January 21, 2022

O parlamentar também disse que "os tempos sombrios" precisam ser superados em conjunto e com união de forças. "Os tempos sombrios que estamos vivendo precisam ser superados. E, para isso, temos que unir forças em favor do povo brasileiro!", concluiu.

Em publicação, Lula afirmou que teve uma boa conversa com Randolfe sobre o "futuro do Brasil":