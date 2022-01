País já atingiu a marca de 622.563 vidas perdidas - Nelson Almeida/AFP

País já atingiu a marca de 622.563 vidas perdidasNelson Almeida/AFP

Publicado 21/01/2022 18:24

O Brasil registrou novos 166.539 casos de covid-19 nesta sexta-feira, 21, segundo o painel do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), que divulga diariamente os números da pandemia.



Com isso, o total de confirmados desde o início da pandemia foi a 23.751.782. O total de óbitos nas últimas 24h foi de 358, totalizando 622.563. Os números refletem o aumento exponencial da variante ômicron desde as festas de Ano novo no país.

Somente o estado de Minas Gerais registrou mais de 26 mil novas infecções desde ontem. No Paraná, foram mais de 21 mil, assim como no Rio de Janeiro. São Paulo teve 11.159 novos casos.



Por "problemas técnicos no acesso às bases de dados", segundo informou o Conass, o estado do Ceará não atualizou suas estatísticas, foram mantidos, portanto, os registros de ontem (20) na conta.



A média móvel de casos está em 117.797, a maior desde junho de 2021. A de óbitos fechou o dia em 252, também acima dos números reportados recentemente.